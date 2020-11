Riz savoureux, repas joyeux.

Un riz savoureux rendra votre repas plus agréable, et la manière dont il cuit joue un rôle important. Le cuiseur à riz Philips doté d'une cuve dorée à 5 couches transmet une chaleur plus élevée et plus uniforme, pour le meilleur des riz. Voir tous les avantages