Tondeuse à cheveux série 5000 : coupe deux fois plus vite*

La TONDEUSE À CHEVEUX série 5000 est conçue pour durer et pour offrir des performances optimales. L'élément de coupe innovant, les lames robustes en titane ainsi que les sabots barbe et cheveux réglables sont conçus pour permettre une coupe rapide et précise, jour après jour. Voir tous les avantages