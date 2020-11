Extrémité à la forme spécialement conçue pour repasser les chemises facilement

Repasser une chemise n'est plus un cauchemar. Grâce à la forme exclusive de la planche dont une extrémité a été spécialement conçue pour les chemises, l'opération est aussi simple que rapide. Les chemises se mettent parfaitement en place sur cette extrémité qui reproduit la forme des épaules, si bien que vous n'avez plus besoin de la repositionner. Vous pouvez repasser l'avant et l'arrière en une seule opération, pour un gain de temps et d'énergie non négligeable.