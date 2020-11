Gagnez 30 minutes sur votre temps de repassage

Rapide et pratique. Vous ne craindrez plus de brûler vos vêtements. Passez moins de temps à repasser grâce à une vapeur deux fois plus abondante qu'avec un fer vapeur. Aucun réglage nécessaire, des résultats plus rapides et une meilleure élimination des faux plis. Repassez plus facilement tout le contenu de votre panier en une seule séance. Voir tous les avantages