Système facile à nettoyer intégré pour des performances longue durée

Un détartrage régulier protège votre fer et maintient la production de vapeur. Le système anticalcaire intelligent Calc Clean est une fonction intégrée de détartrage et de nettoyage qui prolonge la durée de vie de votre centrale vapeur. Les indicateurs lumineux et sonore du fer vous préviennent lorsqu'un nettoyage et un détartrage sont nécessaires. Placez simplement votre fer sur le récipient du système Calc Clean et démarrez le processus. Il faut environ 2 minutes pour recueillir l'eau sale et les résidus de calcaire. Votre centrale vapeur émet ensuite un signal sonore indiquant qu'elle est à nouveau prête à l'emploi.