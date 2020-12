Élimine facilement les faux plis du coton et du lin

Avec la vapeur ionique DeepSteam, finis les faux plis. Ce fer à vapeur puissant crée des particules de vapeur deux fois plus petites qui pénètrent au cœur des fibres et viennent à bout des tissus les plus tenaces, tels que le coton et le lin pour un résultat optimal sans effort. Voir tous les avantages