Plus rapide, plus simple et plus pratique

Le fer vapeur Azur Performer de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Notre fonction de contrôle automatique de la vapeur dispense la quantité de vapeur qui convient à chaque vêtement. La semelle SteamGlide glisse si bien que vous finirez votre repassage en un clin d'œil. Voir tous les avantages