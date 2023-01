Plus rapide, du début jusqu'à la fin

Un repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin : chauffe rapide, orifice de remplissage XL, puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, semelle en céramique durable pour une glisse optimale et système anti-gouttes. Cinq solutions pour des séances de repassage plus rapides. Voir tous les avantages