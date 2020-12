Rapidité et efficacité garanties

Il y a bien mieux à faire dans la vie que des tâches ménagères, alors faites les le plus vite possible. Grâce à sa pointe effilée, ses trous pour la vapeur spécialement conçus et sa semelle à la glisse optimale, ce fer à repasser de qualité est tout simplement conçu pour la vitesse. Voir tous les avantages