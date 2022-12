Les filtres Philips permettent le bon fonctionnement de votre appareil

Les filtres à air Philips font l’objet d’un ensemble de tests d’inspection stricts et obligatoires avant leur sortie de l’usine. Ils sont soumis à des tests de durée de vie et de durabilité strictes, pour une utilisation continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos filtres sont conçus pour offrir les meilleures performances de votre purificateur d’air Philips, et ce jusqu’au dernier jour de la durée de vie du filtre.