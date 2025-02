Une humidification hygiénique avec la technologie NanoCloud

Aucune technologie ne permet d'obtenir une vapeur d'eau plus pure que la technologie NanoCloud. Sa brume ultra-fine est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99,9 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard et peut être utilisée en toute sécurité avec de l'eau du robinet. (1)