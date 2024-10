Un air plus sain en permanence

Ce filtre HEPA et à charbon actif capture efficacement les particules nocives mesurant jusqu’à 0,003 microns, y compris les PM2,5, les allergènes, les bactéries et les virus. Il absorbe également le formaldéhyde, les COV totaux et les odeurs et les bloque dans des micropores à échelle nanométrique