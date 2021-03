Un air plus sain, en permanence

Ce filtre intégré HEPA au charbon actif capture les particules nocives mesurant jusqu'à 0,003 um, dont les PM2.5, les allergènes, les bactéries et les virus. Il absorbe et piège également le formaldéhyde, les COV et les mauvaises odeurs, grâce à ses pores à l'échelle du nanomètre.