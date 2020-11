PowerCyclone 8, pour une puissance d'aspiration maximale plus longtemps

La technologie PowerCyclone 8 produit une puissante action tourbillonnante pour maximiser le débit d'air et optimiser la puissance d'aspiration. Le flux d'air ultra-accéléré dans la chambre cylindrique sépare efficacement la poussière de l'air à plus de 185 km/h, assurant une puissance d'aspiration plus élevée plus longtemps, pour un nettoyage impeccable.