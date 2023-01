PowerCyclone 7 maintient une forte puissance d'aspiration plus longtemps.

La technologie PowerCyclone 7 présente une conception aérodynamique pour minimiser la résistance à l'air et garantir une puissance d'aspiration élevée et durable. Le débit d'air sur-accéléré dans la chambre cylindrique et les lames de sortie uniques séparent efficacement la poussière de l'air.