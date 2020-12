La brosse Turbo élimine 25 % de cheveux et de poussière en plus

La brosse Turbo permet de nettoyer les moquettes en profondeur et d'en éliminer rapidement les cheveux et la poussière. La brosse rotative élimine efficacement les fines particules de poussière et les cheveux sur les moquettes, avec des performances de nettoyage supérieures de 25 % par rapport à une brosse classique. Les roulettes de la brosse évitent tout dommage en cas d'utilisation sur des surfaces dures.