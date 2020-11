Lecture

Revoir

Aspiration à 360° brosse

Aspiration à 360° brosse

Nettoyez plus vite à chaque passage, dans toutes les directions.

FC6823_01-P3A-global-USP1_USP1%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

PowerBlade moteur numérique

Débit d'air incomparable : plus de 1 000 litres d'air par minute.

FC6823_01-P3A-global-USP2_USP2%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Notre meilleur aspirateur sans fil avec un flux d'air puissant

Avec PowerCyclone 8, notre meilleure technologie sans sac pour une aspiration plus forte et plus longue.

FC6823_01-P3A-global-USP5m_USP5m%{@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Notre meilleur aspirateur sans fil avec un flux d'air puissant

Avec PowerCyclone 8, notre meilleure technologie sans sac pour une aspiration plus forte et plus longue.

FC6823_01-P3A-global-USP5_USP5%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Affichage numérique

lampes LED

Filtre

Affichage numérique

lampes LED dans l'embout

Nettoyage facile sous les meubles et partout où vous avez besoin de lumière.

Affichage numérique intelligent

Jusqu’à 65 minutes d’autonomie avec afficheur numérique

Système triple-filtration avancé

Capture jusqu'à 99% de poussières fines et d'allergènes*.

* Taille des particules > 2,5 μm, tests effectués selon la norme IEC 60312/EN60312.

FC6823_01-P3A-global-USP3_USP3%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Brosse intégrée

Toujours à portée de main, pour un nettoyage ininterrompu

FC6823_01-P3A-global-USP4_USP4%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Faites glisser pour le voir entièrement

FC6823_01-P3A-global-360_360%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Aspiration à 360° brosse

PowerBlade moteur numérique

PowerCyclone 8

Caractéristiques

intégrée Brosse

Vue 360°