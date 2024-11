Sélectionnez, personnalisez et enregistrez des boissons sur un écran intuitif

Notre écran intuitif et facile à utiliser vous permet de sélectionner une recette et de régler l'intensité, la longueur du café et le volume de lait. Vous souhaitez garder vos préférences en mémoire ? Enregistrez votre boisson dans l'un des deux profils utilisateur.