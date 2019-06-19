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Arrêté

Philips FidelioStation d'accueil

DTM5096/12

3.4

| (22) Avis

Le son dans toute sa splendeur

Écoutez de la musique en diffusion sans fil Bluetooth de haute qualité, en connectant votre lecteur de CD, iPod, iPad ou iPhone au double dock Apple, ou en branchant un appareil sur l'entrée AUX. Grâce à ce système 3.1 complet, profitez d'un son puissant !

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L'obsession du son

Le son dans toute sa splendeur

  • Bluetooth®

Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide

Technologie de traitement PureDigital pour un son totalement limpide

La technologie de traitement du son Advanced PureDigital offre des performances audio sans commune mesure avec la technologie de traitement analogique classique que l'on trouve habituellement sur les stations d'accueil qui utilisent la sortie audio analogique d'un iPod/iPhone. En collectant la sortie audio numérique de l'iPod/iPhone et en employant le traitement numérique à chaque étape du circuit, le rapport signal/bruit obtenu est considérablement meilleur. Résultat : un son d'une clarté irréprochable et parfaitement équilibré.

Puissance de sortie totale de 200 W RMS

Puissance de sortie totale de 200 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 200 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 5

22

Avis

19/06/2019

France

France

Un produit vraiment top

Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DTM5096 Station d'accueil

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01/10/2016

France

France

Excellent quand ça fonctionnait!

Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.

Cet avis concerne le produit DTM5096 Station d'accueil

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18/12/2015

France

France

Pour mes amis, cette colonne porte mon nom...

[Employee of philipsglobal] Fin 2011, j'ai acheté ce produit pour remplacer ma chaîne hi-fi classique mais également pour exploiter les milliers de MP3 sur mon iPhone. Dès le début, j'ai utilisé la colonne pour animer nos soirées. Le grand plus étant pour moi de pouvoir piloter l'iPhone avec la télécommande ce qui en utilisant une application Djay me permet de faire des enchaînements à distance. Nos soirées étant réussies, nos amis ont fini par acheter cette colonne... qui l'ont baptisée de mon nom ! Rien que dans ma rue, 3 couples d'amis l'ont achetée. Et elles fonctionnent toutes plus de 4 ans après l'achat. Il y a bien évidemment mieux mais beaucoup plus cher... quand je vois qu'une enceinte connectée haut de gamme coûte 4 fois plus cher, je souris... le rapport qualité prix de cette colonne Fidelio est imbattable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DTM5096 Station d'accueil

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