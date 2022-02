LivingSound pour une immersion totale dans le son

La technologie LivingSound de Philips, en attente de brevet, étend considérablement la zone idéale d'écoute de la pièce pour que vous puissiez profiter d'une musique vraiment intense sur une zone plus large. Issue de la combinaison de plusieurs processus sonores, LivingSound retrouve la richesse et les détails spatiaux du son, souvent perdus avec un système stéréo compact. Cela accroît la zone sonore idéale de façon inattendue et la musique est distribuée dans toute la pièce de manière régulière et prolongée. Vous pouvez désormais profiter d'un son stéréo optimal dans une zone plus étendue. Élargissez vos horizons !