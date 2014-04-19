Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
DTM3155/12
Le son adapté à votre environnement
Compatible avec le connecteur Lightning de l'iPhone 5, même lorsque de la musique est diffusée par streaming via Bluetooth, la microchaîne Philips libère votre musique dans ses moindres détails et vous offre les basses puissantes caractéristiques de la technologie wOOx.
Bluetooth® aptX
avec connecteur Lightning
USB, CD, FM
50 W max, radiateur de basses
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.
3.7
sur 5
3
Avis
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM3155 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM3155 Mini Stereoanlage
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM3155 Microsistema de música
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DTM3155 Microsistema de música
misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
Cet avis concerne le produit DTM3155 Microchaîne
Cet avis concerne le produit DTM3155 Microchaîne