Filtre passif, pour une restitution de l'ensemble du spectre audible

Le design du filtre passif vous permet de distinguer chaque note très clairement : vous obtenez un son exceptionnel, à la fois pur, naturel et intégral. Grâce à une conception complexe, chaque partie des fréquences sonores du spectre audible est séparée et envoyée aux amplificateurs appropriés. Les signaux en dehors de la fréquence d'un amplificateur ne sont jamais envoyés ; par conséquent, la qualité sonore est améliorée de manière significative et le niveau de distorsion considérablement réduit. Associé à des composants électroniques de haute qualité, le filtre passif garantit un son cohérent, irréprochable et fidèle à l'original.