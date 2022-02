Remplissez votre maison d'un son incroyable, sans fil

La station d'accueil DS8400 diffuse avec une excellente qualité sonore la musique de votre iPod/iPhone/iPad via le connecteur Lightning. Profitez réellement de votre musique, de vos jeux et de vos vidéos. Avec un streaming Bluetooth® et une batterie rechargeable, vous pouvez écouter votre musique n'importe où, sans fil. Voir tous les avantages