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Arrêté

Station d'accueil

DS7550/12

4.3

| (34) Avis | 91% recommandent ce produit

Conçue pour voyager partout avec vous

Compact et portable, ce lecteur Philips DS7550/12 joue dans la cour des grands en matière de qualité sonore. Conçu pour les déplacements, il est équipé d'une batterie rechargeable à autonomie longue durée et dispose d'une finition en aluminium solide et d'un étui de transport.

Voir tous les avantages

avec cette station d'accueil

Conçue pour voyager partout avec vous

  • pour iPod/iPhone

  • Batterie rechargeable

Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion

Technologie wOOx pour des basses profondes et précises sans distorsion

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore

La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui

Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui

Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

34

Avis

91%

recommandent ce produit

15/07/2012

France

France

Excellent sons

Produit super sauf le faîte qu il faut aller dans l application Philips de l iPhone pour arrêter la charge !! Ça serai bien si ça serai dans l autre sens pour garder l autonomie du dock Je recommande super sons très claire même à haute puissance

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS7550 Station d'accueil

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Cet avis concerne le produit DS7550 Station d'accueil

20/10/2011

France

France

L'exellence en nomade !

J'ai enfin trouvé la base iPhone dont je rêvais ! Son fonctionnement sur batterie me permet de pouvoir écouter ma musique n'importe où. Il me suit dans tous mes déplacements (que ce soit chez ou en dehors). De plus il recharge mon iPhone, et on peut via une appli voir le niveau de charge de sa batterie et on a la possibilité de faire différent réglage et accès à plusieurs fonction sur l'iPhone. Côté son : bluffant ! Le son est profond et les basses ne sont pas en reste. Bref je recommande cette base !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS7550 Station d'accueil

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Cet avis concerne le produit DS7550 Station d'accueil

16/10/2011

France

France

Petit mais costaud

Petite station d'acceuil aux grandes performance et au look sympa, très simple d'utilisation et bien équipé avec sa housse de qualité. L'application "fidelio" est très simple aussi et très fonctionnelle. Cette application n'est pas tombée dans l'oublie, car il y a eu des mises a jour a télécharger depuis "l'app store" de lIphone.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DS7550 Station d'accueil

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