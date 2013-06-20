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Compacte et très facile à transporter, cette enceinte DS7530/12 vous surprendra par sa qualité sonore. Nomade par nature, elle diffuse le son de votre iPod/iPhone avec une incroyable puissance, et sa fonction de streaming Bluetooth la rend incroyablement pratique.
pour iPod/iPhone
Alimentation batterie ou secteur
La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les transducteurs travaillent en symbiose avec le caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le transducteur principal et le haut-parleur d'aigus permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction enchâssée symétrique donnent des basses profondes et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du caisson pour restituer la musique de manière authentique.
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.1
sur 5
16
Avis
94%
recommandent ce produit
Theofilus
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
er8e5utjgg9ierp
20/06/2013
Nederland
Prima verhouding prijs/kwaliteit
Deze docking-luidspreker is een handig (makkelijk te gebruiken) apparaat met mooi geluid (mooie bass) en een eenvoudig design. Ik denk dat dit een ideaal apparaat is om mee te nemen op vakantie of om in een niet al te grote ruimte (bijvoorbeeld een kleedkamer bij een sportvereniging) te gebruiken waar het geluid moet kunnen overstemmen zonder dat er gekraak te horen is. Kortom: een prima apparaat voor de prijs die ervoor betaald moet worden.
Oui, je recommande ce produit
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ElBambino
16/03/2013
Nederland
Acheteur vérifié
Top product!
Top product, weergeeft het geluid goed. Het is gewoon een kwestie van plug & play, zo simpel is het!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS7530 docking-luidspreker met Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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