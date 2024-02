SoundSphere pour une scène sonore plus large, plus riche et plus profonde

Laissez-vous porter par l'énergie et la pureté de la musique telle que l'artiste l'a imaginée, grâce à SoundSphere. Offrant un son clair et naturel, SoundSphere crée une impression plus profonde et plus ample à l'oreille. Il en résulte une qualité audio réaliste, comme si les artistes jouaient devant vous. Chaque enceinte SoundSphere est équipée d'un tweeter sur le dessus, capable d'émettre les sons plus nettement et dans toutes les directions. La technologie de transfert audio précise et un positionnement judicieux du haut-parleur de graves de façon à englober le tweeter permettent de réduire les interférences pour obtenir un son encore plus naturel.