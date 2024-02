Traitement audio numérique pour un son pur, sans distorsion

La technologie avancée de traitement audio améliore la reproduction de votre musique de façon que chaque note soit d'une clarté et d'une précision impeccables, et que chaque pause soit marquée du silence le plus complet. Ce traitement audio numérique exclusif à Philips optimise la performance de haut-parleurs compacts : le son perçu est clair, complexe et intense, et sans distorsion.