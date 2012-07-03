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Arrêté
L'obsession du son
Que ce soit sur votre bureau ou ailleurs, cette élégante station d'accueil diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC. Profitez d'une flexibilité maximale grâce aux options d'alimentation sur batterie ou sur secteur.
pour iPod/iPhone
Alimentation batterie ou secteur
La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Le néodyme est le meilleur matériau qui soit pour obtenir un champ magnétique puissant. Il rend les bobines acoustiques plus sensibles, améliore la restitution des basses fréquences et garantit une qualité sonore pure et équilibrée.
Mettez-le sur la station d'accueil, lancez la lecture synchronisez et chargez! Puisez dans vos chansons préférées stockées sur votre iPod ou votre iPhone pendant qu'il se charge et synchronisez-le à votre ordinateur par USB. Et profitez d'une superbe qualité sonore avec un côté pratique imbattable. Écoutez votre musique en continu, avec toute l'alimentation nécessaire.
4.7
sur 5
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3010 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3010 Station d'accueil
MICDOU
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3010 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
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Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3010 altavoz base
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS3010 altavoz base