Un son pour votre maison et votre iPod/iPhone/iPad

La station d'accueil DS1600 charge tous vos iPod/iPhone/iPad et lit les musiques qui y sont stockées grâce au double dock Philips doté de connecteurs Lightning et 30 broches. Équipée d'un port USB permettant de charger un second appareil mobile pour encore plus de polyvalence, elle diffuse un son plein et riche. Voir tous les avantages