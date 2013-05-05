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Arrêté
DS1150/12
avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
Port USB pour charge
6 W
Lorsque votre iPod/iPhone est connecté, cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge.
2.9
sur 5
60
Avis
sdubous
05/05/2013
France
very good!
design, simple et surtout qualité de son excellente...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DS1150 Station d'accueil
Oui, je recommande ce produit
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Zeglaude
03/09/2012
France
Simple et sympa pas besoin de mode d'emploi, ça c'est un plus
Bonne qualité pour un tout petit prix parfait pour une musique d'ambiance.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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slyolivier
25/03/2013
België
excellente base de recharge (design et qualité du son)
Ultra facile à utiliser, il n'y a qu'à la brancher et insérer sur le dessus son ipod/ iphone et le tour est joué! En effet, l'heure se synchronise automatiquement avec celle de l'iphone/ ipod. L'affichage de l'heure est bien visible et très élégant, la qualité du son est assez exceptionnelle vu la taille de l'engin. il dispose de plus d'un port usb supplémentaire pour raccorder un autre appareil à recharger. Il est de plus très stable avec ses pieds anti-dérapant. En conclusion , je ne regrette vraiment pas mon achat!
Oui, je recommande ce produit
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