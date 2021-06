Transportez votre iPad en toute élégance

Déplacez-vous en toute élégance avec cet étui type portefeuille en similicuir avec corps et fermeture renforcés faisant également office de support pour une utilisation en mode mains libres. À l'intérieur, la doublure douce et le système de fixation intégré maintiennent et protègent votre iPad lors de vos déplacements. Voir tous les avantages