Suréchant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i

Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).