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Le son adapté à votre environnement
Compatible avec le connecteur Lightning de l'iPhone 5, cette microchaîne Philips bénéficie de la technologie wOOx, pour des basses puissantes. Le haut-parleur orienté diffuse un son stéréo dans un large champ, tandis que la conception monobloc trouve sa place dans tous les intérieurs.
avec connecteur Lightning
pour iPod/iPhone
CD, CD-MP3, USB, FM
50 W max, radiateur de basses
Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craindrez plus d'épuiser votre batterie.
La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
4.4
sur 5
8
Avis
88%
recommandent ce produit
Meriva22
25/12/2013
France
Design et son sont au rendez vous
Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3155 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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morgip
18/01/2018
Italia
Bello e pratico
Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3155 Sistema musicale micro
Oui, je recommande ce produit
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rem13
13/05/2013
Italia
compatto e potente!
Sorprende per la qualita' del suono e la facilita' d'uso.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM3155 Sistema musicale micro
Oui, je recommande ce produit
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