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Arrêté
L'obsession du son
Écoutez le contenu de votre iPhone/iPod ou chargez-le grâce à cette élégante microchaîne Philips. Ce modèle élégant et compact avec fixation murale s'intègre à tous les intérieurs. Profitez de la musique de vos CD ou connectez votre baladeur via USB Direct ou MP3 Link pour un plaisir d'écoute total.
station d'accueil pour iPhone/iPod
Ce système a une puissance de sortie totale de 20 W. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.2
sur 5
30
Avis
93%
recommandent ce produit
marikats
29/07/2012
France
cet appareil est desing
je ne regrette pas mon achat à part le petit bémol pour le cable d'alimentation C'est un appaeil pas très encombrant léger que je transporte d'une pièce à l'autre. Petit mais puissant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM292 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Stefounesd
24/08/2010
France
c'est un très bon produit avec nouvelles technolog
c'est un très bon produit avec beaucoup de nouvelles technologies station Ipod, clé USB ... et prend très peu de place
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM292 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM292 Élégante microchaîne
tartaruga74
17/05/2012
Italia
questo prodotto è il topo della gamma
sono pienamente soddisfatto di tutte le caratteristiche di questo prodotto. Complimenti.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM292 Elegante sistema audio micro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM292 Elegante sistema audio micro