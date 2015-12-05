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Arrêté
DCM278/12
L'obsession du son
Profitez de la musique de votre iPhone/iPod avec un son sublime tout en rechargeant votre appareil grâce à cette élégante microchaîne Philips. Son design plat et compact permet une fixation au mur pour s'intégrer à tout type d'intérieur. La technologie USB Direct offre des options de lecture supplémentaires.
station d'accueil pour iPhone/iPod
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.
3.9
sur 5
14
Avis
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM278 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM278 Élégante microchaîne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM278 Élégante microchaîne
ik26
23/03/2010
España
Muy recomendable
Buscaba un dispositivo no muy voluminoso y que fuese compatible con las nuevas tecnologias existentes en el mercado. Al final enconte este equipo de musica, de facil instalacion y manejo, compatible con mi ipod y con cualquier otro dispositivo de carga de archivos de musica.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM278 Elegante microcadena
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCM278 Elegante microcadena