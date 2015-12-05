ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Utilisation du produit
  • Photo de face du produit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Photo de face du produit
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Utilisation du produit

Arrêté

Élégante microchaîne

DCM278/12

3.9

| (14) Avis

L'obsession du son

Profitez de la musique de votre iPhone/iPod avec un son sublime tout en rechargeant votre appareil grâce à cette élégante microchaîne Philips. Son design plat et compact permet une fixation au mur pour s'intégrer à tout type d'intérieur. La technologie USB Direct offre des options de lecture supplémentaires.

Voir tous les avantages

Le son adapté à votre environnement

L'obsession du son

  • station d'accueil pour iPhone/iPod

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Ce système audio Philips offre une puissance de sortie totale de 10 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance électrique (en watts) est élevée, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 5

14

Avis

2

05/12/2015

France

France

Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM278 Élégante microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM278 Élégante microchaîne

05/12/2015

France

France

Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM278 Élégante microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM278 Élégante microchaîne

23/03/2010

España

España

Muy recomendable

Buscaba un dispositivo no muy voluminoso y que fuese compatible con las nuevas tecnologias existentes en el mercado. Al final enconte este equipo de musica, de facil instalacion y manejo, compatible con mi ipod y con cualquier otro dispositivo de carga de archivos de musica.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM278 Elegante microcadena

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DCM278 Elegante microcadena

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.