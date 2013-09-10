Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
L'obsession du son
Profitez de la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad grâce à l'exceptionnelle qualité sonore de la station d'accueil Philips DCB352. Élégant avec ses finitions en métal, ce système est doté de la fonction DAB+ et offre une puissance de 30 W RMS pour un son dynamique.
Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
DAB+
Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.8
sur 5
12
Avis
83%
recommandent ce produit
Joel
10/09/2013
United Kingdom
Excellent compacked Uint
Easy to set-up, DAB is good from aerial provided. C D player works just fine, USB is an added extra. Can't ask for anything else at the price.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system
trevor456
09/08/2013
United Kingdom
Great looks and terrific sound
This is a good looking and compact unit with great sound. I had no problems setting it up but saving radio channels was a bit fiddly. Some people are critical of the display but my set is away from the window and it is clear and easy to read. Much better than my old dab radio which has a poor display. Sound quality for cd and dab is excellent. Even fm is not too bad. My local radio station is not yet digital so I listen on fm - very clear sound with just a hint of background hiss. Some other stations are worse. I tried the usb connection by preparing a play list of old rock and pop tracks on the computer and copying them to a usb stick. This plays remarkably well on the Philips considering the variable source quality.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system
Forrestger
26/07/2012
United Kingdom
Stylish and powerful
Bought this docking system for my home to use with the iPod. What can I say have been hugely impressed. Not only does it look really stylish but it very simple to use as well. I don't play my music so loud that the neighbours are rocking to it but with this system you could. If I play it loud enough to hear in another room the sound is still crystal clear. Excellent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DCB352 docking entertainment system
Morceaux protégés par DRM non pris en charge.