USB direct et logements pour carte SD/MMC pour lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce à la transférabilité des fichiers, écoutez de la musique numérique en toute simplicité via USB Direct et le logement pour carte SD/MMC. Connectez simplement votre périphérique à un port USB ou insérez votre carte mémoire dans les logements SD/MMC de votre système musical Philips. Votre musique et vos photos numériques sont directement lues sur l'appareil. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.