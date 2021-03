Puissance de sortie totale de 8 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 8 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, ou valeur efficace en français. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, et qui détermine la puissance audio, ou plus précisément la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, plus la puissance sera importante.