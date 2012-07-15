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Arrêté

Radio-réveil pour iPod/iPhone

DC315/12

4.3

| (36) Avis | 89% recommandent ce produit

Commencez la journée à votre rythme !

Commencez la journée au son de votre iPhone/iPod installé sur ce radio-réveil Philips avec système double alarme. Pouvant accueillir des sources multiples, ce système tout en élégance vous permet de vous réveiller avec la musique de vos appareils portables ou avec la radio.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de votre musique grâce à votre iPhone/iPod

Commencez la journée à votre rythme !

  • 8 W

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie

Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

36

Avis

89%

recommandent ce produit

2

15/07/2012

France

France

Elégant avec de très bonne performances.

Le seul reproche c'est pour viser la broche de connexion, mais c'est lié à l'iPod/iPhone. Belles courbes en harmonie avec l'appareil à recharger. Beau son surtout en FM.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC315 Radio-réveil pour iPod/iPhone

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19/10/2011

France

France

Bonne performance globale

Beaucoup de points positifs : qualité su son, du tuner, double alarme (avec son progressif)... A améliorer : design (un peu "carré") et ergonomie des boutons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DC315 Radio-réveil pour iPod/iPhone

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18/10/2011

France

France

très bon et élégant radio réveil supportant très bien iphone même sans le passer en mode avion

autres points forts: règlage luminosité jusqu'à très doux, belle sonorité, réglage alarme très pratique: volume maximum, choix de la source et au réveil progressivité du son, pas de risque d'abimer l'iphone en appuyant dessus points faibles: perte heure et réglages radio sur coupure de courant, pas de RDS, utilisation délicate des boutons de réglage alarme/heure + - au touché (dans le noir) car très proches Les points forts l'emportent largement

Oui, je recommande ce produit

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