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Arrêté
Commencez la journée à votre rythme !
Commencez la journée au son de votre iPhone/iPod installé sur ce radio-réveil Philips avec système double alarme. Pouvant accueillir des sources multiples, ce système tout en élégance vous permet de vous réveiller avec la musique de vos appareils portables ou avec la radio.
8 W
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine et une heure plus tardive pour les fins de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
4.3
sur 5
36
Avis
89%
recommandent ce produit
Predator76
15/07/2012
France
Elégant avec de très bonne performances.
Le seul reproche c'est pour viser la broche de connexion, mais c'est lié à l'iPod/iPhone. Belles courbes en harmonie avec l'appareil à recharger. Beau son surtout en FM.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC315 Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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yatoo
19/10/2011
France
Bonne performance globale
Beaucoup de points positifs : qualité su son, du tuner, double alarme (avec son progressif)... A améliorer : design (un peu "carré") et ergonomie des boutons
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC315 Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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Bruno78330
18/10/2011
France
très bon et élégant radio réveil supportant très bien iphone même sans le passer en mode avion
autres points forts: règlage luminosité jusqu'à très doux, belle sonorité, réglage alarme très pratique: volume maximum, choix de la source et au réveil progressivité du son, pas de risque d'abimer l'iphone en appuyant dessus points faibles: perte heure et réglages radio sur coupure de courant, pas de RDS, utilisation délicate des boutons de réglage alarme/heure + - au touché (dans le noir) car très proches Les points forts l'emportent largement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DC315 Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
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Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.