Puissant et silencieux. Compact et élégant.

Un maximum de rafraîchissement pour un minimum de bruit. Ce ventilateur est conçu pour convenir à tous les décors et rafraîchir votre espace sans bruit. Personnalisez votre expérience avec 3 vitesses, 2 modes et un minuteur. Et profitez d'une meilleure circulation de l'air grâce à sa tête inclinable et sa fonction de rotation.