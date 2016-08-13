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Arrêté
CSS5330B/12
Une expérience de Zénitude
Admirez la parfaite simplicité des enceintes Home Cinéma Philips Zenit dont le design aux matériaux modernes et authentiques offre un son naturel et équilibré. Le rangement intelligent des câbles et le caisson de basses sans fil assurent une expérience épurée sublime.
3.1, caisson de basses sans fil
Bluetooth® et NFC
HDMI 4K-2K
La technologie HDMI 4K-2K intègre la norme HDMI 1.4 afin de prendre en charge les contenus vidéo UHD (Ultra Haute Définition). Actuellement, elle concerne le 4K offrant une résolution maximale de 4 096 pixels de largeur sur 2 160 pixels de hauteur, soit quatre fois la taille d'un écran HD 1080p standard. Ce terme est également utilisé pour une résolution légèrement inférieure, de 3 840 de largeur sur 2 160 pixels de hauteur. Ces deux formats sont pris en charge via la norme HDMI 1.4. Les écrans 4K élèvent les Home Cinéma haut de gamme au niveau atteint par de nombreuses salles de cinéma. Cette norme a été intégrée au système afin de lui apporter l'évolutivité nécessaire pour s'adapter à la montée en puissance des téléviseurs 4K.
La configuration medium-tweeter-medium (MTM) dans toutes les enceintes (principale et satellites) permet une reproduction puissante et fidèle du son, indépendamment de la position d'écoute. Le son est toujours limpide et sans distorsion, où que vous soyez installé.
3.3
sur 5
7
Avis
couloubri
13/08/2016
France
Acheteur vérifié
excellent!!!!
bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit
Oui, je recommande ce produit
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solardeluna
13/08/2016
France
Acheteur vérifié
excellent!!!!
bonjour, bonjour, oui je recommande ces enceintes!!!!! tout d'abord j'écoute énormément de musique cd ou dvd (blues, blues rock, et rock enfin la bonne musique ;-) :-) ) simple à installer, le design est raffiné, et par dessus tout le son est excellent, ( clarté, réglages, et puissance) en un mot tout y est!!!! :-) ;-) ha oui et le bluetooth, bien pratique, moi j'ai quelque soucis pour la synchro, mais l'assistance philips est bien présente et efficace, j'en profite pour remercier la personne que j'ai eu au chat!!!! voilà personnellement je suis ravie de mon achat!!!!!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Juju59
18/05/2017
France
Acheteur vérifié
Compact, simple et efficace
Très bon produit, J'ai eu un peu de déception au début lorsque le son venait du décodeur (canal) le subwoofer émettais des bruits parasites. Je me suis vite rendu compte que c'était justement le décodeur qui ne fournissait pas un son de bonne qualité en utilisant le home cinéma avec mon bluray. Que ce soit en MP3, sur youtube ou avec un bon film, le son est profond et on a vraiment l'impression d'avoir un 5.1. Les basse sont puissantes, et l'enceinte centrale permet d'avoir des voix bien claires et audibles. A conseiller pour tous ceux qui ne veulent pas s'embêter à câbler des enceintes arrières. Même avec un salon de grande superficie, il y en a largement assez.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CSS5330B Enceintes Home Cinéma Zenit
Oui, je recommande ce produit
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