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Arrêté

Microchaîne

BTM5120/12

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

La microchaîne Philips permet une diffusion en direct via Bluetooth® du contenu de plusieurs appareils ainsi qu'une lecture de MP3 via USB Direct. Elle est aussi dotée d'une entrée audio pour connecter d'autres systèmes.

Voir tous les avantages

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • avec MULTIPAIR

  • CD, CD-MP3, USB Direct, FM

Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils

Diffusion de musique via Bluetooth® grâce à l'appairage de plusieurs appareils

La transmission du son sans fil via Bluetooth® est de plus en plus courante dans le monde de l'audio, mais la plupart des systèmes compatibles Bluetooth® autorisent la connexion d'un seul appareil à la fois. L'appairage de plusieurs appareils vous permet de connecter jusqu'à trois appareils et de basculer entre eux de manière instantanée.

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations

Tuner FM numérique pour présélectionner jusqu'à 20 stations

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez accéder facilement à vos stations de radio préférées sans avoir à les rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

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