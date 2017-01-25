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Arrêté
BTM5120B/12
Détendez-vous au son de la musique que vous aimez
La microchaîne Philips permet une diffusion en direct via Bluetooth® du contenu de plusieurs appareils ainsi qu'une lecture de MP3 via USB Direct. Elle est aussi dotée d'une entrée audio pour connecter d'autres systèmes.
100 W
Bluetooth®
avec MULTIPAIR
CD, CD-MP3, USB Direct, FM
La transmission du son sans fil via Bluetooth® est de plus en plus courante dans le monde de l'audio, mais la plupart des systèmes compatibles Bluetooth® autorisent la connexion d'un seul appareil à la fois. L'appairage de plusieurs appareils vous permet de connecter jusqu'à trois appareils et de basculer entre eux de manière instantanée.
La chambre acoustique située à l'arrière du circuit d'attaque et qui dirige l'air vers les évents acoustiques de l'enceinte donne aux basses un son plus réaliste et puissant.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
3.5
sur 5
2
Avis
Plattein
25/01/2017
Österreich
Acheteur vérifié
Ein brauchbares Gerät
Die in zahlreichen Sprachen beigepackte Schnell-Anleitung ist nicht nur wenig aussagekräftigt sondern eher unbrauchbar. Die Inbetriebnahme war uns erst möglich, nachdem wir das Benutzerhandbuch aus dem Internet heruntergeladen hatten.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM5120B Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM5120B Mini Stereoanlage
Fanch56780
06/09/2016
France
beau design
beau design mais je ne comprends pas où sont les 100 watts RMS annoncés avec une consommation d'énergie de 35 watts maximun ?
Cet avis concerne le produit BTM5120B Microchaîne
Cet avis concerne le produit BTM5120B Microchaîne