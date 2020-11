Les lames 100 % métal sont doublement affûtées, pour une coupe plus rapide

Nos lames 100 % métal en acier inoxydable sont robustes et doublement affûtées, pour durer très longtemps et couper les poils les plus épais. Elles s'auto-affûtent en cours de fonctionnement grâce à un système de frottement. Ainsi, vous obtenez un résultat précis, jour après jour.