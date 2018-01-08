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Arrêté

Beardtrimmer series 9000Tondeuse barbe à guide laser

BT9290/32

4

| (162) Avis | 81% recommandent ce produit

Haute précision

Dessinez vos contours avec une maîtrise totale, grâce au guide laser. Il vous permet de créer avec confiance un style précis et symétrique.

Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

La première tondeuse barbe avec guide laser

Haute précision

  • Pas de 0,2 mm

  • Tondeuse barbe réversible métallique

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • avec guide laser

Utilisez le guide laser pour des résultats précis et symétriques

Utilisez le guide laser pour des résultats précis et symétriques

Le guide laser projette un fin faisceau lumineux vous permettant de définir votre style avant de passer la tondeuse. Il indique dans quelles zones les poils seront taillés, pour des résultats impeccables.

La molette de réglage verrouille la hauteur de coupe sélectionnée

La molette de réglage verrouille la hauteur de coupe sélectionnée

Pour sélectionner une hauteur de coupe, tournez simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche. La hauteur de coupe est désormais verrouillée, pour une coupe précise et uniforme.

Tondeuse double face : face 32 mm et face 15 mm pour des détails soignés

Tondeuse double face : face 32 mm et face 15 mm pour des détails soignés

Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Elle est idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 5

162

Avis

81%

recommandent ce produit

08/01/2018

France

France

Facile d'utilisation, Taille très précise, produit très séduisant

Un mode d'emploi très imagé et synthétique qui colle bien à l'utilisation. Coupe très précise.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche

14/04/2014

France

France

Tout pour plaire !

Un magnifique objet, de qualité et parfaitement adapté à son usage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche

06/12/2015

België

België

Acheteur vérifié

excellent mais

excellent design ,facilité pour le réglage de coupe ,pas d'accessoires inutiles excepté peut être le laser

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche

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Produits de soin masculin

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