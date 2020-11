Lames haute performance respectueuses de votre peau, pour une coupe impeccable

En se frottant légèrement l'une contre l'autre, les lames en acier s'affûtent pendant que vous taillez votre barbe ! Elles restent ainsi parfaitement acérées, pour une coupe nette et efficace. Le sabot et les lames aux bords arrondis respectent votre peau et évitent les irritations cutanées.