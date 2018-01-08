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Arrêté
Haute précision
Dessinez vos contours avec une maîtrise totale, grâce au guide laser. Il vous permet de créer avec confiance un style précis et symétrique.
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Pas de 0,2 mm
Tondeuse barbe réversible métallique
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
avec guide laser
Le guide laser projette un fin faisceau lumineux vous permettant de définir votre style avant de passer la tondeuse. Il indique dans quelles zones les poils seront taillés, pour des résultats impeccables.
Pour sélectionner une hauteur de coupe, tournez simplement la molette située sur le manche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée s'affiche. La hauteur de coupe est désormais verrouillée, pour une coupe précise et uniforme.
Retirez le sabot réglable pour utiliser la tondeuse double face réversible. Une face correspond à la tondeuse haute performance de 32 mm, et l'autre face, à la tondeuse de précision de 15 mm, conçue pour couper les poils de près tout en préservant votre peau. Elle est idéale pour les zones difficiles à atteindre : sous votre nez ou autour de votre bouche, par exemple. Grâce à sa taille réduite et à son angle, vous voyez parfaitement ce que vous faites, ce qui facilite la création des détails.
4.0
sur 5
162
Avis
81%
recommandent ce produit
JMD95220
08/01/2018
France
Facile d'utilisation, Taille très précise, produit très séduisant
Un mode d'emploi très imagé et synthétique qui colle bien à l'utilisation. Coupe très précise.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche
flm33
14/04/2014
France
Tout pour plaire !
Un magnifique objet, de qualité et parfaitement adapté à son usage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche
Oui, je recommande ce produit
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serge666
06/12/2015
België
Acheteur vérifié
excellent mais
excellent design ,facilité pour le réglage de coupe ,pas d'accessoires inutiles excepté peut être le laser
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 Tondeuse barbe étanche