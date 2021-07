40 hauteurs de coupe, de 0,4 à 20 mm

Sélectionnez la hauteur de coupe de votre choix pour vos sabots à l'aide de la molette de réglage afin d'obtenir le style de barbe désiré. Utilisez le sabot barbe courte pour les hauteurs comprises entre 0,4 et 10 mm et le sabot barbe longue entre 10 et 20 mm.