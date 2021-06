Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette enceinte prend en charge la fonction anti-distorsion via un circuit intégré de limiteur audio. Cela permet de contrôler le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.