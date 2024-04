Une peau douce et belle

Spécialement conçu pour les femmes afin d’éliminer en douceur les poils les plus fins de la lèvre supérieure, du menton et des joues. Cet accessoire de beauté coupe si près de la peau qu’il élimine tous les poils, du duvet aux poils plus épais. Comme avec les autres méthodes d’épilation, les poils ne repoussent pas plus épais, plus denses ou plus foncés