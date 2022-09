Une peau douce comme de la soie pendant 6 mois*

Notre épilateur à lumière pulsée le plus efficace et le plus rapide, 6 mois après un cycle de séances complet**. La technologie de lumière pulsée avec la technologie SenseIQ offre une épilation intégrale longue durée, confortablement installé(e) chez vous. Découvrez notre IPL le plus confortable et facile à utiliser*******. Obtenez une peau douce et lisse avec l’aide personnalisée de l’application Lumea IPL Voir tous les avantages