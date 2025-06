Un kit de démarrage parfait

La douceur commence ici. Pré-taillez les poils les plus longs avec le sabot pour un meilleur confort de la peau. Épilez les zones souhaitées et clipsez l'accessoire de massage pour une épilation plus douce. Utilisez la tête de rasage pour les retouches et lorsque vous êtes en déplacement, glissez votre épilateur dans sa trousse.