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Vos cheveux sous la lumière des projecteurs
Le lisseur Premium Sublime Ends est notre premier lisseur conçu pour protéger les pointes fragiles. Grâce à notre technologie avancée SplitStop, profitez de cheveux parfaitement lissés avec des pointes en bonne santé !
avec technologie SplitStop
pour la prévention des fourches
Fonction ionique x 2
Infusion kératine
Notre secret ultime pour prévenir les fourches réside dans la technologie SplitStop. L'association unique du capteur UniTemp et de nos plaques flottantes en céramique supérieure préserve la santé de vos cheveux. Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive et nos plaques réduisent au maximum les frottements, pour une protection optimale contre les fourches.
Le capteur UniTemp protège vos cheveux de la chaleur excessive en offrant une température plus constante pour une meilleure performance. Obtenez les mêmes résultats avec un réglage de 20 °C moins chaud**. Créez un style parfait grâce à des pointes pleines de vie.
La kératine est une composante essentielle des cheveux. C'est elle qui les rend forts, sains et beaux. La céramique est enrichie à la kératine pour mieux prendre soin de vos cheveux.
4.9
sur 5
26
Avis
100%
recommandent ce produit
kiri3030
30/03/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Pour
lisse parfaitement
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Date d'utilisation 2021-02-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Date d'utilisation 2021-02-28
EwaB
10/05/2018
France
Très bon lisseur
Maniable et facile à porter, design ergonomique et esthétique,bon rapport qualité/prix, permet de lisses les cheveux à une température basse sans aucune perte d'efficacité, niveau température de 130°C à 230°C. Inconvénients : pas de pochette thermorésistante ni sac de rangement livré avec, dommage.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Anna13
05/03/2017
España
Facil de usar
Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
au bout de 2 ans de simulation de lissage à 200°C, sur des cheveux européens moyens non fourchus
température des cheveux et tests consommateurs par rapport au modèle HP8344