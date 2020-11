Fonction ionique 2 fois plus efficace, pour des cheveux brillants

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis. La fonction ionique est 2 fois plus efficace, grâce à un ioniseur avancé produisant deux fois plus d'ions qu'un ioniseur standard, afin d'accorder à chaque mèche de cheveux un soin à 360 degrés.