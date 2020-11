Guide de coiffure et 11 accessoires cheveux pratiques pour plus de 15 styles

Fourni avec un guide de coiffure et tous les accessoires dont vous avez besoin pour créer plus de 15 styles ! Le kit coiffure comprend 2 élastiques, 4 mini-élastiques, une pince à cheveux, 4 épingles à cheveux, un peigne et 2 pinces spirales, pour des coiffures faciles. Un hair loop, une barrette, une pince à cheveux, une pince banane et un petit peigne vous permettront d'essayer toutes sortes de coiffures et de créer des styles fabuleux !